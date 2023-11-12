لو فاتك التريند| انقطاع الإنترنت عن غزة.. و"المتحدة" تشارك بقافلة إغاثة لغزة بالتعاون مع "حياة كريمة"

تعددت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، ورياضية، وعالمية وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

وزير الاتصالات الفلسطينى يعلن انقطاع الإنترنت بشكل كامل فى غزة الخميس

أعلن الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة الخميس المقبل بسبب نفاد كميات الوقود، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، حسب نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.

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إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

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أسرار استبعاد صلاح محسن من حسابات مارسيل كولر

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي النقاب عن سر استبعاده لصلاح محسن لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء من حساباته الفنية في الآونة الأخيرة رغم إيقاف محمود كهربا لمدة 6 مباريات بسببب لجنة الانضباط.

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"المالية": نجحنا فى تدبير نصف مليار دولار تمويلًا تنمويًا جديدًا للمشروعات الصحية والتعليمية

نجحت وزارة المالية في تدبير تمويل تنموى جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، بشراكة جديدة مع بنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»؛ بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.

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"المتحدة" تشارك بقافلة إغاثة لغزة بالتعاون مع حياة كريمة

شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية من 6 شاحنات صباح اليوم، حيث اتجهت إلى معبر رفح من أجل توصيلها إلى الأشقاء في غزة.

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"التعليم" تقرر عدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالامتحان في جميع المواد على نظام أبنائنا في الخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه غير مسموح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم للامتحان في جميع المواد على نظام أبنائنا في الخارج لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان، على أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات بالإضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج تطبيقا للقرار الوزاري 139 لسنة 2013، والقرار (٢٨٤) لسنة ٢٠١٤.

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