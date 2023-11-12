أسرار استبعاد صلاح محسن من حسابات مارسيل كولر

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي النقاب عن سر استبعاده لصلاح محسن لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء من حساباته الفنية في الآونة الأخيرة رغم إيقاف محمود كهربا لمدة 6 مباريات بسببب لجنة الانضباط.

وأكد مصدر مسئول أن كولر عقد جلسة مع اللاعب أكد له أن الاستبعاد فني لوجود بعض الأمور التي تنقص اللاعب حسب الرؤية الفنية للمدير الفني للأهلي.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب من صلاح محسن أن يكون أكثر شراسة على المرمى سواء في التدريبات أو المباريات وعدم الانشغال بالوقت الذي يشارك خلاله سواء تواجد بالتشكيل الأساسي أو شارك في الشوط الثاني.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد للاعب أنه يرغب في تجهيزه كمهاجم صريح وليس في الأطراف وذلك حال استمرار تراجع حالة الفرنسي أنطوني موديست في المباريات المقبلة

وأوضح المصدر أن المدير الفني طلب من اللاعب ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي برفع معدلات لياقته البدنية من أجل منافسة زملائه في الفترة القادمة.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية

في المقابل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته الأسبوع المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع كامل عقب التعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل منهما في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وسيبدأ الأهلي تدريباته من جديد مساء الأحد المقبل استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أغلق الباب أمام عودة البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أكد مصدر داخل مسئول داخل الأهلي أن كولر أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أن سوزا خارج حساباته خلال الفترة المقبلة بعدما عرضت اللجنة عليه اسم اللاعب مجدداً بعد المستوي المتواضع مع الفريق.

وأضاف المصدر أن سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل الأهلى وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر خلال مدة تعاقده مع الفريق.