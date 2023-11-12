الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة" تشارك بقافلة إغاثة لغزة بالتعاون مع حياة كريمة

قافلة المتحدة
قافلة المتحدة

شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية من 6 شاحنات صباح اليوم، حيث اتجهت إلى معبر رفح من أجل توصيلها إلى الأشقاء في غزة.

ويأتي ذلك ضمن المسئولية المجتمعية للشركة المتحدة التي التزمت بها بكثافة خلال الفترة الماضية تجاه المجتمع والأشقاء العرب.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وجاءت القافلة الإغاثية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث انطلق وسط أسطول من الشاحنات ضمن خط المساعدات المصري الممتد إلى الأشقاء في غزة لدعمهم في أزمتهم الحالية بسبب الاعتداءات التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي.

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة بقافلة إغاثية معبر رفح

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