الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات مكثفة بجنوب القاهرة لمجابهة الطقس والأمطار

جنوب القاهرة يستعد
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود واستعدادات أحياء المنطقة الجنوبية؛ لمجابهة موجة الطقس التي تمر بها البلاد ومنها مراجعة أعمال الصيانة الشاملة لمعدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المنطقة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، ولا سيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام المعدات المتنوعة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه، فضلًا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية.  

خطة المحافظة 

وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية تم وضع خطة لأماكن توزيع شفاطات المنطقة ليتم توفير ٢٧ شفاطًا لخدمة أحياء المنطقة الجنوبية والتعامل الفوري خلال الطوارئ، مؤكدة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مؤكدة استمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظًا على أرواح المواطنين.

تأتي الأعمال في ضوء الاستعدادات القصوى لما تقوم به المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على الصالح العام طبقًا للتقارير المعلنة من هيئة الأرصاد وتعليمات خالد عبدالعال اللواء محافظ القاهرة.

جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
جنوب القاهرة يستعد لتقلب المناخ
استعدادات موسم الأمطار المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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