الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختيار 227 مواطنا في القرعة العلنية للحج في دمياط

القرعة العلنية للحج
القرعة العلنية للحج في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، واللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام ١٤٤٥ هجرية/ ٢٠٢٣ ميلادية، والتى تأتى تحت إشراف وزارة الداخلية، حيث جاءت تلك الفعاليات التى أُقيمت ظهر اليوم الأحد بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ومديرى مديريتى الاوقاف والشباب والرياضة..

 

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بحضور قرعة الحج كل عام، معربة أيضًا عن أصدق أمنياتها للجميع بأن يمن عليهم بزيارة بيت الله الحرام، كما هنأت الفائزين بالقرعة، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار..


 

ووجهت المحافظ، الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم حجاج بيت الله الحرام.


 

يشار إلى أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط قد بلغ ٨٦١ مواطنا، ويصل العدد المقرر اختياره ٢٢٧ مواطن، حيث تجرى القرعة بشفافية تامة من خلال الحاسب الآلى.
 

تبدأ وزارة الداخلية اليوم الأحد إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445  في محافظة دمياط  حيث تستعد مديرية أمن دمياط لإعلان نتيجة القرعة الخاصة بالحج في دمياط في الصالة المغطاة في مدينة رأس البر في دمياط.

 

وتبدأ وزارة الداخلية في إعلان نتيجة قرعة الحج في المديريات بالمحافظات، حيث ستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج لمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج إلكترونيا من خلال موقع البوابة المصرية الموحدة للحج.

 

وعقدت وزارة الداخلية، القرعة العلنية للحج لعام 2024 / 1445، وفقا للجدول الزمني الذي حددته لإعلان قرعة الحج، وستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح)، السبت المقبل 11 نوفمبر 2023.


 

أما اليوم الأحد 12/11/2023، فسيتم إجراء قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).


 

و الإثنين الموافق 13/11/2023، ستجرى قرعة الحج بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان).


 

ويوم الثلاثاء الموافق 14/11/2023، ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).


 

ويوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).


 

يوم الخميس الموافق 16/11/2023، ستجرى قرعة الحج بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء). 

 

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 /1445 عبر بوابة الحج المصرية فور إعلانها رسميا من هنا

الحج دمياط أحداث دمياط حج دمياط المتقدمين لأداء فريضة الحج حجاج بيت الله الحرام

مواد متعلقة

تطهير بالوعات الصرف بعد هطول أمطار على شوارع دمياط

اليوم.. إجراء قرعة الحج في رأس البر بدمياط

اليوم.. بدء عملية تسليم وحدات "جنة مصر" في دمياط

أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط وحملات لكسح المياه

لقاء جماهيري بدمياط لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بدء إنشاء المدرسة اليابانية في مدينة دمياط الجديدة

فحص 1428 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

رفض تسليم المقر الإدارى لمركز شباب ستاد دمياط بعد اكتمال الجمعية العمومية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أسعار البصل اليوم الأحد 12-11-2023 في سوق العبور للجملة

"أبويا ولا خالي؟".. فتاة تكتشف تزويرًا في أوراق نسبها بعد 16 عامًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

"المالية": نجحنا فى تدبير نصف مليار دولار تمويلًا تنمويًا جديدًا للمشروعات الصحية والتعليمية

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دوري في القوافل الإغاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب