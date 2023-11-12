"الجيل" يعلن دعمه الكامل لكل قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، العدوان الغاشم من قبل الجيش الإسرائيلي وسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، وما أسفر عنها من قتل أكثر من 11 ألف شهيد فلسطينى 70% منهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 20 ألف فلسطينى وحصار أكثر من 2.2 مليون غزاوى وتهجيرهم قسريًا.

وأكد رئيس حزب الجيل أن هذا العدوان الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة تعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا شريكة لحكومة الاحتلال الصهيونى فى جرائمها ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولى.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، نظمه الحزب بمحافظة الاسكندرية، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الموقف المصري ضد العدوان الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

خطة الغرب لنهب ثروات الشعوب العربية

أضاف الشهابي، كنت أؤكد دومًا أن الولايات المتحدة هى العدو الأكبر لمصر وللأمة العربية وأنها زرعت إسرائيل كقاعدة متقدمة لها تمكنها من نهب ثروات الشعوب العربية واستغلالها، مشيرًا إلى أن حلف الناتو ودول غرب أوروبا الكبرى تابعة لأمريكا وداعمة لها فى كل مواقفها ضدنا وضد شعبنا الفلسطينى البطل والصامد فى قطاع غزة.

وأضاف الشهابى أنه أكد عندما كان نائبًا في مجلس الشورى في عهد الرئيس مبارك وعهد الإخوان من عداء أمريكا لبلادنا وأمتنا وطالب أكثر من مرة بإعادة النظر فى علاقتنا الاستراتيجية معها بل وحذر أيضًا من أكثر من 30 عامًا من مخططها لتقسيم الوطن العربي.

دعم الرئيس السيسي في حملته الانتخابية

أكد ناجى الشهابى أن حزب الجيل يدعم ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030.

وأضاف: إنني لن أتحدث عن إنجازاته والتي نعلمها ونعيشها جميعًا، لكنني سأتحدث عن تحريره للقرار المصرى والإرادة المصرية والوقوف أمام دول العالم الغربى وأولاها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت اليوم أمام العالم شريكة حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى كل جرائمها الوحشية ضد المدنيين العزل من أهلنا فى قطاع غزة.

وحمّل رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مسئولية تلك الأرواح التى زهقت والدماء التى سالت، وذلك بدعمها المطلق لإسرائيل فى عدوانها الوحشي على المدنيين العزل فى فلسطين، مؤكدًا أن التاريخ الإنسانى لن يسامح قادة تلك الدول الغربية.

وتوقف رئيس حزب الجيل أمام انجاز عظيم آخر حققه الرئيس السيسى، مشددًا «الشهابي» أنه كان حلمًا شخصيًا له طالب به كثيرًا تحت قبة مجلس الشورى، وهو كسر احتكار أمريكا لتسليح الجيش المصرى الذى كبلتنا به اتفاقية السلام المعروفة إعلاميًا باتفاقية كامب ديفيد.

وأكد أن القوات البحرية المصرية من أقوى القوات البحرية فى العالم، وكذلك قوات الدفاع الجوى، لافتًا إلى أن جيشنا المصرى هو الجيش التاسع على مستوى العالم، يمتلك القوة التى تحمى حدودنا وأمننا القومى، وتستطيع مواجهة الأعداء الذين تجمعوا فى البحرين الأبيض والأحمر لمساندة دولة الكيان الغاصب لفلسطين العربية.

واختتم: لذلك كله يقف حزب الجيل مع الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية، باعتبارها القيادة القادرة على حماية الأمن القومى المصرى والعربى وهزيمة الأعداء.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر