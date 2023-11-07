"الجيل " يدين اغتيال الإعلاميين والصحفيين فى الهجمات الإسرائيلية على غزة

أدان محمد شهاب، أمين الإعلام والمتحدث الرسمى باسم حزب الجيل الديمقراطى الهجمات غير المبررة علي الإعلاميين والصحفيين ممن يقومون بالتغطية الصحفية والإخبارية ونقل الأحداث في قطاع غزة والذين استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، أو جراء هدم المنازل فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم».

يعكس دموية الاحتلال

وأضاف محمد شهاب أن ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي علي الإعلاميين يعكس دموية الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الصحفيين الفلسطينيين وغيرهم ويعتبر اغتيال للكلمة التي هي أساس مهنة الصحافة والإعلام.

انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية

وحَمّل أمين إعلام حزب الجيل، المجتمع الدولي مسئولية كل هذه الجرائم والتي تحدث علي مسمع ومرأي من العالم أجمع وهو لا يلتفت إليها، وتساءل: أين هم من كانوا يدعون إلى حرية التعبير والرأي ويهتفون دائمًا بأحقية حرية الكلمة والتعبير عن الرأي؟.. أين هم الآن، وهم يرون الكلمة تُغتال أمام أعينهم ولا يستطعون حتي إصدار حتى ولو بيان يندد هذه الجريمة النكراء والتي هي ضد كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

ازدواجية المعايير الدولية

وأضاف محمد شهاب، أمين إعلام حزب الجيل أنه في خلال الشهر اكتشفنا ازدواجية المعايير الدولية ورؤيته العنصرية للعالم وانحيازه للخراب والدمار علي حساب كل القيم الإنسانية التي يدعى العالم المتمدين أنه ينتمي إليها فهو ينتفض وينزل بالعقوبات علي بلادنا من أجل حبس إرهابي، ولكن أمام قتل الأطفال والنساء والأبرياء العزل يقف صامتًا لا نسمع له كلمة.

وتابع «شهاب» موضحًا: كل هذه الأحداث تبرهن أن الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل العزل ويتعطش دائمًا للدماء ولا يجد من يقف له وهو علي يقين أن أكبر دول العالم تقف خلفة وتحميه، مشددًا على أن الحزب يدين وبشدة التصريحات الفاشية لوزير التراث الإسرائيلي «عميحاي إلياهو» حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.

امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية

وأكد أن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن مثل هذه الدعوات المتطرفة، هي امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، كما تبين بوضوح جلي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غرة منذ 30 يومًا وأطنان القنابل والمتفجرات التي تسقطها يوميًا على رءوس العائلات الآمنة داخل منازله قاتلة بها آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ومخلفة الآلاف من المصابين.

وأضاف المتحدث الإعلامى لحزب الجيل أن الحزب ورئيسه «ناجى الشهابي» يحملون المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مسئولية تلك الأرواح التى زهقت والدماء التي سالت، وذلك بدعمهم المطلق لإسرائيل فى عدوانها الوحشي على المدنيين العزل فى فلسطين.