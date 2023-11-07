الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة العمل الوطني الفلسطينى: الاحتلال يريد أن يحكم غزة عسكريًا

جريدة الدستور

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن ما يحدث في الضفة الغربية يتيح المجال لإسرائيل لاجتياح ما تريده، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد السيطرة على غزة أمنيًا.

وأضافت خلال حديثها لقناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل تريد أن تحكم غزة عسكريًا، وتسيطر عليها أمنيًا، متسائلة:"كيف يكون ذلك؟، هل من خلال تكلفة مادية وعسكرية كبيرة جدًا من خلال الحكم المباشر أو من خلال سلطة منزوعة السلاح؟، والقدرة الأمنية الإسرائيلية على اجتياح المناطق الفلسطينية متى شاءت".

العقلية الإسرائيلية واحدة

وأضافت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن العقلية الإسرائيلية واحدة في اتجاه السيطرة الأمنية على غزة، واليوم تريد إمكانية الدخول العسكري إلى غزة.

وفي وقت سابق، أكد رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن ما تفعله إسرائيل انتهاك صارخ لكل ما يعرف بالإنسانية، وهى لم تستطع خلال الحروب الخمسة الماضية إثبات ولو لمرة واحدة فقط هذه الأهداف العسكرية التى تتحدث عنها، وبالتالى هى تستهدف المدنيين، لافتة إلى أن الهدف الواضح لضرب غزة هو تطهير وإبادة للجنس البشرى فى القطاع وليس القضاء على حركة حماس.

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