الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التقديم الثلاثاء.. شروط المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر

الحج
الحج

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية، من الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هجرية 2024م، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، مؤكدين أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

 

شروط التقدم لفريضة الحج لهذا العام من خلال الجمعيات الأهلية على النحو التالي

 

-ألا يكون قد سبق له الحج من قبل طوال حياته.. ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

-لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة او وزارة الداخلية.

-أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

-عدم السماح لأصحاب مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض، « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

-ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.


-كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

 

ونوهت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أنه يمكن للراغبين والمتقدمين الاستفسار والاستعلام من خلال التواصل مع  ونشرت مديرللاستعلام الاتصال برقم 
01227320440 _ 01006984054

التضامن الاجتماعي فريضة الحج شروط التقدم لفريضة الحج المؤسسة القومية لتيسير الحج الفحص الطبي للحجاج مديرية التضامن بالبحر الاحمر بوابه الحج

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