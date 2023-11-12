محافظ الجيزة: تمركز معدات وفرق الشفط للتعامل الفورى مع الأمطار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.



محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لانتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة، والتى تم تحديدها مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وشدد على استمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الجيزة، على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلى النقاط التي بحاجة إلى تدعيم للفرق والمعدات، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.



وأكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة، للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع أي طوارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.

وكان تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



واطلع محافظ الجيزة على المشروعات بمدينة الحوامدية، حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي، ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية، وتأهيل الشارع استعدادًا لوضع طبقة السن للبدء في عملية الرصف والتطوير.

رفع درجة الاستعدادية بمحافظة الجيزة

رفع درجة الاستعدادية بمحافظة الجيزة

رفع درجة الاستعدادية بمحافظة الجيزة

رفع درجة الاستعدادية بمحافظة الجيزة

رفع درجة الاستعدادية بمحافظة الجيزة