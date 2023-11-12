الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متوسطة على أماكن متفرقة ببنى سويف

الأمطار
الأمطار

شهدت محافظة بني سويف، منذ قليل، تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، مع ظهور للسحب المنخفضة، ولم تؤثر الأمطار المتساقطة على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، فيما شهدت المدارس بجميع مراكز المحافظة، وجامعة بني سويف، انتظاما في الدراسة دون وجود أي عوائق تمنع انتظامها.

استمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية  

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، توجيهاته لمسئولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق باستمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

وشدد المحافظ على مسئولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه"حال سقوط أمطار"، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أي تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

وأكد محافظ بنى سويف متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الوضع فيما يتعلق بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات.

 ولفت إلى قراره بتشكيل لجنة"برئاسة السكرتير المساعد"لمتابعة خطة عمل إدارات الأزمات بكل جهة تنفيذية،خاصة الجهات المسئولة عن المرافق العامة والحيوية بالتعاون والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية وبالتواصل الدائم على مدار الساعة بغرفة عمليات المحافظة، فضلا ً عن قيام اللجنة بالمرورعلى أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ ما يلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

بني سويف امطار مدارس جامعة بني سويف الأرصاد الجوية

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