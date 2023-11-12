الأرصاد: تكاثر شديد للسحب الرعدية الممطرة فى القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تشهد اليوم تكاثرًا شديدًا للسحب الرعدية الممطرة، وذلك وفقًا لأحدث صور تمت رؤيتها من خلال صور الأقمار الصناعية وأشارت إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد العديد من الظواهر الجوية ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، بخلاف الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم الأحد يشهد فرصة لهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وفرصة لهطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرصة لهطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرصة لهطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد إن الصور التي نتمكن من رصدها عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الرادار تجعلنا نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند حدوث أي عواصف، كذلك يجب متابعة أخبار الطقس واتباع تعليمات السلطات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.