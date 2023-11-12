بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار رعدية فى القاهرة (صور)

شهدت القاهرة الكبرى أمطارًا رعدية غزيرة صباح الأحد، بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من هطولها في عدد من المناطق.

كانت مناطق من القاهرة الكبرى شهدت، أمس، هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

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هيئة الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متفاوتة وغزيرة أحيانًا

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان أصدرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، منذ قليل، إن هناك "استمرارًا لتدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق".

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة

كما قالت، في بيان سابق، الليلة الماضية، إن هناك "استمرارًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري وشمال ووسط الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حتى (اليوم) الأحد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا".

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية في القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد (صور)