الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متوسطة على بورسعيد.. والأحياء تدفع بسيارات كسح لمنع تراكم المياه

أمطار
أمطار

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، سقوطًا متوسطًا للأمطار بالتزامن مع بدء دخول نوة الفيضة الكبرى والتي تأتي في منتصف شهر نوفمبر من كل عام معلنة عن بدء فصل الشتاء. 

 

وأعلنت محافظة بورسعيد عن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التنفيذيين بالتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة.


وألغيت إدارات المدارس طوابير الصباح للطلاب لعدم التعرض للأمطار الغزيرة التى فاجأتهم في الطابور.

 

وقالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ، إنه تم توجيه سيارات سحب مياه الأمطار إلى محيط المدارس بنطاق الحي لسحب المياه  في حالة تراكمها لتسيير حركة خروج الطلاب من مدارسهم.


وقالت رئيس حي المناخ، إن الحي أعلن عن حالة الطوارئ وانتشرت سيارات الفاكيوم وسحب مياه الأمطار في شوارع الحي، كما يقوم العاملون بتسليك بالوعات الأمطار للتأكد من منع تراكم الأمطار، مشيرة إلى إلى استعداد الحي الكامل لمواجهة مياه الأمطار في حالة استمرارها.

 

وأكدت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الطقس على مدار اليوم، كما أنه يوجد تخطيط مسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث تم تسليك بالوعات الأمطار وإزالة القمامة وتجمعات الرمال من جانبي الشوارع حتى لا تكون سبب في انسداد بالوعات الأمطار وتراكم المياه.

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