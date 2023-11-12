اقتصادية الغد: نثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الراهنة

عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الغد مساء السبت ندوة حوارية موسعه بالمقر المركزى للحزب بحضور المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بحضور جميع رؤساء لجان حزب الغد النوعية المتخصصة، كما حضره المنسق العام للجان النوعية، والمشرف العام على اللجان النوعية المتخصصة وأمينة المرأة بالمركزية بالحزب.

وأكد رئيس الغد أن المرشح عبدالفتاح السيسى هو مرشحنا الذى ندعمه ونؤيده ونحن على ثقة فى فوزه فى الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد البالغ لمرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ونجاح الرئيس وتوليه المسؤلية لفترة رئاسة ثانية تمتد حتى العام 30.

وأضاف "رئيس حزب الغد" أنه يتحتم علينا أن نفكر ونبدع أفكارًا خارج الصندوق للتعامل مع التحديات الحالية، وعلينا أن نكون مبادرين، وألا يأتى رد فعلنا متأخرًا، والتفائل مهم للغاية فى هذه المرحلة، وعلينا أن نصنعه، والثقة ضرورية فى قدرتنا كدولة وكشعب، وعلينا أن نؤكد ذلك للمواطنين، وأن نواجه كل الشائعات المغرضة التى تؤثر على الاقتصاد المصرى سلبًا، وعلينا أن نتكاتف مع الدولة ومع الرئيس والحكومة.

كما أكد الدكتور علاء العسكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وقدرته على التعامل مع التحديات الحالية وعبور تلك الأزمة، وعلينا الاهتمام بالتصنيع بجودة عالية وأسعار تنافسية لسد الفجوة الدولارية والاحتياجات الاستيرادية مع التأكيد على المسئولية الاجتماعية لنا جميعًا فى مواجهه تلك التحديات، وأن نهتم بالتعليم وبالتكنولوجيا والبحث العلمى.

من جانبها أضافت الدكتورة حنان سليم استاذ مساعد الاقتصاد بأكاديمية السادات على ترشيد الانفاق وتفعيل آليات المساءلة والرقابة والتحول إلى المجتمع الإنتاجى، ونشر ثقافة الإنتاج والتشابك مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وتلبية احتياجات الجيل الحالى دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.