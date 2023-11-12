"أكسيوس": جهود أمريكية لمناقشة اتفاق لإطلاق سراح الفلسطينيات مقابل 80 إسرائيلية محتجزة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تفاصيل زيارة بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل وقطر، وذلك لبحث الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين، ومناقشة اتفاق لإطلاق سراح كافة الفلسطينيات والمراهقات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية مقابل 80 امرأة إسرائيلية محتجزة لدى حماس.

تحرير المحتجزين

وقال مسئولون لموقع أكسيوس، إنه من المتوقع أن يسافر بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشئون الشرق الأوسط، إلى إسرائيل وعدة دول أخرى في المنطقة هذا الأسبوع لمناقشة الحرب في غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس.

وتأتي رحلة "ماكجورك" كجزء من التواصل المستمر لإدارة بايدن مع الأطراف الرئيسية، بهدف منع نشوب حرب إقليمية والحصول على صفقة رهائن تتضمن توقفًا أطول للقتال في غزة.

وقام مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن برحلات مماثلة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن يتوقف ماكجورك في بروكسل، في طريقه إلى الشرق الأوسط للتنسيق مع حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين بشأن الحرب في غزة.

وقال مسئولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن يزور إسرائيل يوم الثلاثاء ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، ومن المتوقع أيضًا أن يزور السعودية والأردن وقطر، ومن المتوقع أيضًا أن يكون في البحرين نهاية الأسبوع المقبل لحضور حوار المنامة.

إطلاق سراح 80 امرأة إسرائيلية محتجزة

ووفقًا للموقع فقد قال المسئولون الإسرائيليون والأمريكيون، إن إحدى الأفكار التي تتم مناقشتها هي صفقة لإطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلًا محتجزين لدى حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.

وقال المسئولون الإسرائيليون إنه في المقابل ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتورطهم في هجمات ضد جنود أو مدنيين إسرائيليين معظمها في الضفة الغربية المحتلة، ووفقًا للمسئولين الإسرائيليين، فإن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل أيضًا السماح بدخول الوقود إلى غزة، وأكد المسئولون الإسرائيليون والأمريكيون على حد سواء أنه بينما تتم مناقشة الفكرة، فإن الصفقة ليست وشيكة.

وقال مصدر مطلع على القضية إن "ماكجورك" شارك، بالتعاون مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشكل كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وأجرى مستشارا بايدن عدة مكالمات يوميًا مع المسئولين القطريين والمصريين.