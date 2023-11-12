أخبار فاتتك|الاحتلال يحاصر مستشفى الشفاء بغزة.. والزمالك يكشف موعد مشاركة "الونش" فى المباريات

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفى الشفاء فى غزة

قال محمد أبوسلمية، مديرمجمع الشفاء الطبي بغزة، إن هناك جثثًا بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أن المستشفى محاصر تمامًا والقصف مستمر بمحيطه.

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طبيب الزمالك يكشف موعد مشاركة "الونش" فى المباريات

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض مر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الماضية، وتحديدًا قبل مباراة بيراميدز الماضية، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق.

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القاهرة الإخبارية: 18 شهيدًا فى قصف لمنازل بمعسكر جباليا شمالى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن وسائل إعلام فلسطينية أكدت سقوط 18 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنازل بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

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ضبط أجنبى بحوزته 9 شرائط لعقار مخدر بمطار القاهرة

نجحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي من أصل مصري، قادمًا على إحدى الرحلات من الخارج، وبحوزته كمية 9 شرائط لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات وست لفافات بداخلها 36 قرصًا لعقار اكستازي المخدر، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات.

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برنامج "مصر تستطيع" يسلط الضوء على أطفال غزة المصابين بمرض السرطان

يسلط برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق المذاع عبر فضائية "DMC"، في حلقة اليوم الأحد، الضوء على أطفال قطاع غزة المصابين بمرض السرطان في حلقة بعنوان "السرطان والاحتلال".

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