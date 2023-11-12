الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

برنامج "مصر تستطيع" يسلط الضوء على أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان

برنامج مصر تستطيع
برنامج مصر تستطيع

يسلط برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق المذاع عبر فضائية "DMC"، في حلقة اليوم الأحد، الضوء على أطفال قطاع غزة المصابين بمرض السرطان في حلقة بعنوان "السرطان والاحتلال".

ومن المقرر أن تستعرض الحلقة لقاءات خاصة حصريًا من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة، الذين لم يعد القطاع مكانًا آمنًا لهم، بعد أن نفذت المؤن والأدوية وانهار القطاع الصحي كاملًا وانقطعت الكهرباء مما عرض كل أدويتهم للتلف، وعرض حياتهم أيضًا للخطر.

ويتجول الإعلامي أحمد فايق بين الأطفال، ويستمع لأوجاعم وآلامهم، وقصص دخولهم مصر وكتابة الحياة لهم من جديد، أكثر ما يؤلم في قصص الأطفال ومرافقيهم هو صبرهم على المرض، تحملهم لأوجاعه، وانهيارهم أمام مرض الاحتلال الذي ينخر في عظام الفلسطينين.

وانفرد البرنامج أيضًا بتحقيق أحلام الطفلين، فراس مشجع الزمالك الذي يعشق زيزو، ويوسف مشجع الأهلي الذي يعشق قفشة، اتسعت ضحكتي الطفلين وهما يستمعان لرسائل نجمي كرة القدم زيزو وقفشة، اللذين وجها رسائل حصرية عبر البرنامج للمحاربين الطفلين، ولم يفتهما الدعاء لكل أهالي فلسطين بالنصرة وقهر الاحتلال.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة مساء اليوم الأحد في الحادية عشر مساء على قناة dmc الفضائية، وتعاد الخميس في الموعد الأصلي للبرنامج، وحرص الضيوف على شكر مصر والحديث عن الاستقبال الحافل ويد العون التي امتدت لهم منذ وصولهم وحتى الآن.

وكانت مصر أطلقت مبادرة لإخراج محاربي السرطان من الأطفال من القطاع، لتستقبلهم المستشفيات المصرية وتكمل رحلة علاجهم من السرطان، وهو ما استقبله الأطفال ومرافقيهم بمزيد من الشكر لمصر، أم الدنيا كما وصفوها، وبيت العرب الكبير التي يحتمون بها، وشددوا على أن تمام شفائهم سيكون بعودتهم إلى أرضهم وحفاظهم على قضيتهم.

أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان
برنامج مصر تستطيع
برنامج مصر تستطيع
“مصر تستطيع” الاعلامي احمد فايق أحمد فايق DMC السرطان والاحتلال السرطان قطاع غزة

مواد متعلقة

أسما شريف منير توجه رسالة لطليقها الأول: "الأب المحترم السند والضهر"

رغم انتهاء عرضه.. "على باب العمارة" يواصل تصدره منصة WATCH IT

للمرة الثانية.. اختراق صفحة الفنان خالد سرحان عبر موقع "إكس"

كواليس تصوير حلقة المخرج وصانع المحتوى سامح سند بـ"صاحبة السعادة" (صور)

لجنة الإعلام.. وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتعيين عمرو الليثي عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة

غدًا.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا بالمسرح الكبير

غدًا.. تشييع جثمان المطرب شريف شاكر من مسجد حسن الشربتلي

بصور من المستشفى.. مدين وشريف مدكور ينعيان الراحل شريف شاكر

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الأردن ينفذ عملية ثانية لإنزال المساعدات جوا للمستشفى الميدانى بغزة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى: مصير بيروت سيكون مثل غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف مكثف لقوات الاحتلال واشتباكات في عدة مناطق بقطاع غزة

مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس