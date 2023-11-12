برنامج "مصر تستطيع" يسلط الضوء على أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان

يسلط برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق المذاع عبر فضائية "DMC"، في حلقة اليوم الأحد، الضوء على أطفال قطاع غزة المصابين بمرض السرطان في حلقة بعنوان "السرطان والاحتلال".

ومن المقرر أن تستعرض الحلقة لقاءات خاصة حصريًا من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة، الذين لم يعد القطاع مكانًا آمنًا لهم، بعد أن نفذت المؤن والأدوية وانهار القطاع الصحي كاملًا وانقطعت الكهرباء مما عرض كل أدويتهم للتلف، وعرض حياتهم أيضًا للخطر.

ويتجول الإعلامي أحمد فايق بين الأطفال، ويستمع لأوجاعم وآلامهم، وقصص دخولهم مصر وكتابة الحياة لهم من جديد، أكثر ما يؤلم في قصص الأطفال ومرافقيهم هو صبرهم على المرض، تحملهم لأوجاعه، وانهيارهم أمام مرض الاحتلال الذي ينخر في عظام الفلسطينين.

وانفرد البرنامج أيضًا بتحقيق أحلام الطفلين، فراس مشجع الزمالك الذي يعشق زيزو، ويوسف مشجع الأهلي الذي يعشق قفشة، اتسعت ضحكتي الطفلين وهما يستمعان لرسائل نجمي كرة القدم زيزو وقفشة، اللذين وجها رسائل حصرية عبر البرنامج للمحاربين الطفلين، ولم يفتهما الدعاء لكل أهالي فلسطين بالنصرة وقهر الاحتلال.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة مساء اليوم الأحد في الحادية عشر مساء على قناة dmc الفضائية، وتعاد الخميس في الموعد الأصلي للبرنامج، وحرص الضيوف على شكر مصر والحديث عن الاستقبال الحافل ويد العون التي امتدت لهم منذ وصولهم وحتى الآن.

وكانت مصر أطلقت مبادرة لإخراج محاربي السرطان من الأطفال من القطاع، لتستقبلهم المستشفيات المصرية وتكمل رحلة علاجهم من السرطان، وهو ما استقبله الأطفال ومرافقيهم بمزيد من الشكر لمصر، أم الدنيا كما وصفوها، وبيت العرب الكبير التي يحتمون بها، وشددوا على أن تمام شفائهم سيكون بعودتهم إلى أرضهم وحفاظهم على قضيتهم.

أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان

أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان

أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان

أطفال غزة الماصبين بمرض السرطان