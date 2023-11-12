عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفى الشفاء فى غزة

قال محمد أبو سلمية، مديرمجمع الشفاء الطبي بغزة إن جثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد أن المستشفى محاصر تماما والقصف مستمر بمحيطه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توقف العمليات وقسمي العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تمامًا، وسط عمليات القصف المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ‫باشتعال حريق داخل مستشفى الشفاء بجانب قسم الكلى، بسبب قصف الاحتلال.

كما ذكرت عن طبيب داخل مستشفى الشفاء، استشهاد رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة بالمجمع، لانقطاع التيار الكهربائي.

وحذر جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال، وآليات الاحتلال تحاصره وتستهدفه بشكل مباشر، وقصفت مبنى الجراحة بالطابق الخامس بمجمع الشفاء ما أدى لإصابة العديد من المرضى.

وتبعد آليات الاحتلال 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحاته.

وقال محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، إن المستشفى بات بلا كهرباء أو إنترنت أو إمدادات طبية.