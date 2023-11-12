خالد عكاشة: القاهرة كانت سباقة فى صياغة الرؤيا السياسية للأزمة الفلسطينية

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك إيجابية كبيرة ومواقف وقرارات عربية صدرت من القمة العربية الإسلامية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تصدر عنها قرارت بهذه القوة، من القادة وملوك الدول العربية والإسلامية.

وأضاف “عكاشة”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة كانت سباقة في صياغة الرؤيا السياسية وكيفية التعامل مع هذه الأزمة المركبة منذ ساعتها الأولى، مؤكدًا أنه خرج من الرئيس السيسي مجموعة من الإشارات التي وضعت النقاط على الحروف، ومنها رفض تصفية القضية الفلسطينية، والتي كانت واضحة بعبارات لا تقبل التأويل، وساهمت في صياغة هذا المسار.

مصر أكدت أن حل الدولتين يحقق السلام للمنطقة

وتابع، أن مصر أكدت أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية هي التي تحقق السلام للمنطقة.