أطفالك يا غزة

غير الأطفال

يتألمون

يئنون

يبكون

.. ون.. ون.. ون

الكلمات..

لم تعد تجدى

لا تغيث..

لكنها لا بد أن تقال

لعلها تقيل..

شىء من العثرات

الأنين ارتاع

الأنين يئن

يبحث عما يليق بك

يا ولدى..

يا ابنتى فى فلسطين

الرحمة هى أيضًا

تبحث عمن يرحمها

عبثًا تحاول

لا تجد من يليق بها

أو حتى يردد شعاراتها

كم طفل شهيد

سقط فى الساحة اليوم

الكثير والكثير

الله اختارك يا ولدى..

يا ابنتى فى فلسطين

ليقيم الحجة على الظلم

ويرسم بها ملامح الظالمين

صعدت أرواح وتصعد

ما زالت السماء تستقبل

المزيد والمزيد

ليتنا صعدنا معكم

كل المدن أصابها الغضب

كل المدن أصابها الخزى

لم تتخلص من أسمائها

وتسمى نفسها غزة

أكتوبر يستعد للرحيل

لكنه لن يرحل أبدًا

سيظل أمامنا يقين

حلم نرتديه

واقع نبتغيه

فخر الشهور

ليت الشهور كلها أكتوبر

ليت المدن كلها غزة

هل تسمعين يا فلسطين؟

كل يوم ستنبت لك الأرض

محبين ومحبين.