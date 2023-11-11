السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا بثنائية في شباك كالياري

يوفنتوس وكالياري
يوفنتوس وكالياري

تصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بعد الفوز على كالياري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف حيث انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولم ينجح أي فريق في هز شباك الآخر.

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النتيجة تتغير في الشوط الثاني

واستمر التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين حتى منح جيلسون بريمر التقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من فيليب كوستيتش.

وأجرى ماسيمليانو أليجري تبديلين لفريق يوفنتوس بخروج فابيو ميريتي ومويس كين ومشاركة صامويل إيينج جونيور ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وتمكن دانييلي روجاني من إضافة الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبعد 5 دقائق فقط وتحديدًا في الدقيقة 75 من عمر المباراة، استطاع ألبرتو دوسينا من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح كالياري لتصبح النتيجة تقدم فريق السيدة العجوز بهدفين لهدف.

ثم استبدل ماسيمليانو أليجري لاعبه فيديريكو كييزا في الدقيقة 81 وشارك أركاديوش ميليك بديلًا له.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين لهدف، ليرتفع رصيده للنقطة 29 في صدارة الدوري الإيطالي، وتوقف رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز 17.

وتفوق يوفنتوس على إنتر ميلان بفارق نقطة واحدة، قبل مواجهة النيراتزوري أمام فروسينوني غدا الأحد ضمن مباريات الجولة ذاتها.

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