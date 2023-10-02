الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا سلبيا.. وروما يهزم فروسينونى بثنائية فى الدورى الإيطالى

يوفنتوس
يوفنتوس

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين يوفنتوس ومضيفه أتالانتا الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل أودينيزي مع جنوة 2 / 2، وفوز بولونيا على إمبولي 3 / صفر، وروما على فروسينوني 2 / صفر.

وفشل فريقا يوفنتوس وأتالانتا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

وهذا التعادل هو الثاني ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والفوز في أربع.

في المقابل أصبح هذا التعادل هو الأول لأتالنتا في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والفوز في أربع.

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بولونيا يهزم إمبولي بثلاثية

وفي المباراة الثانية، فاز فريق بولونيا على ضيفه إمبولي 3 / صفر.

وتقمص ريكاردو أورسوليني دور البطولة لفريق بولونيا بتسجيله الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 21 و66 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بولونيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد إمبولي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

أودينيزي يتعادل مع جنوة

وفي المباراة الثالثة، تعادل أودينيزي مع جنوة 2 /2.

وسجل هدفي جنوة ألبرت جودموندسون في الدقيقتين 14 و41، فيما سجل هدفي أودينيزي لورينزو لوكا في الدقيقة 23، والان ماتورو، لاعب جنوة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ساندري لوفريتش، لاعب أودينيزي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع جنوه رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.

روما يهزم فروسينوني

وفي المباراة الرابعة، فاز روما على فروسينوني بهدفين نظيفين أحرزهما روميلو لوكاكو في الدقيقة 21 ولورينزو بيليجريني في الدقيقة 83.

ورفع روما رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فروسينوني عند تسع نقاط في المركز العاشر.

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