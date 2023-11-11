أحمد موسى يعلق على البيان الختامى لـ"القمة العربية الإسلامية"

أكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، أن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية، أصدرت بيانًا واضحًا وقويًا يرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعم القضية الفلسطينية.

وأشار موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته أمام القمة، على ضرورة وقف إطلاق النار ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بحل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وأضاف، أن دول العالم العربي والإسلامي، أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وأن أمريكا هي القادرة على الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، مؤكدًا أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين.

واختتم بالقول إن القمة العربية الإسلامية، أرسلت رسالة قوية إلى العالم، بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والمسلمين، وأنه لا يمكن التخلي عنها أو التنازل عنها.