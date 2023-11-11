السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخولي": الشباب المصري لهم دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية القادمة

النائب حسام الخولي
النائب حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الأحداث التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة على حدودها، وليس على مستوى القضية الفلسطينية فقط، خلقت وعيا كبيرا لدى المواطن المصري، وأبرزت أن الظروف التي تمر بها الدولة المصرية أكبر مما يتخيل أي شخص.
 

وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن المواطن المصري يدرك تماما أن الانتخابات الرئاسية القادمة ليست انتخابات عابرة، فقد أصبح لديه صندوق انتخابات يرشح من خلاله رئيسه المستقبلي، بمشاركة جميع المصريين، كما أن الشباب لديهم دور كبير للغاية في هذه الانتخابات تحديدا.

حسام الخولي حزب مستقبل وطن مصر القضية الفلسطينية اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية صندوق انتخابات

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