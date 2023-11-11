السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رشوان: حديث الرئيس السيسي في قمة الرياض يحمل إنذارات لمن يهمه استقرار المنطقة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض يقول إن مصر الشعبية متقدمة وتلهث وراء الرغبة في الحصول على الحق.

وأضاف خلال جلسة نقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "صوت غزة من القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع" ونقلتها قناة "الحياة"، أن كلام الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة يحمل إنذارات وليس رسائل لمن يهمه الأمر واستقرار المنطقة واستمرار السلام ولمن يبحث عن التطبيع ولمن يبحث عن البقاء سالمًا آمنًا في هذه المنطقة بكل مواردها وممراتها المائية وغيرها وأهميتها الاستراتيجية.

وأكد أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية أشقاء فهي قضية أرض احتُلت، مؤكدا أن فلسطين أمن قومي بالنسبة لمصر.

ضياء رشوان قمة الرياض الرئيس السيسي غزة دعم غزة فلسطين

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

اعترافات شلة المسلحين بالجيزة: كنا نجهز علشان خناقة كبيرة في الهرم

"الكهرباء" تدرس تعميم عداد الفحص لتقليل نسب الفقد ومنع السرقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس