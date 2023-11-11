رشوان: حديث الرئيس السيسي في قمة الرياض يحمل إنذارات لمن يهمه استقرار المنطقة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض يقول إن مصر الشعبية متقدمة وتلهث وراء الرغبة في الحصول على الحق.

وأضاف خلال جلسة نقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "صوت غزة من القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع" ونقلتها قناة "الحياة"، أن كلام الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة يحمل إنذارات وليس رسائل لمن يهمه الأمر واستقرار المنطقة واستمرار السلام ولمن يبحث عن التطبيع ولمن يبحث عن البقاء سالمًا آمنًا في هذه المنطقة بكل مواردها وممراتها المائية وغيرها وأهميتها الاستراتيجية.

وأكد أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية أشقاء فهي قضية أرض احتُلت، مؤكدا أن فلسطين أمن قومي بالنسبة لمصر.