الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: السياسة الأمريكية لم تنتصر بعد الحرب العالمية الثانية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الموقف الغربي من الأحداث الجارية في فلسطين منقسم إلى عدة مواقف، وأبرزها هو الأمريكي.

إبادة فلسطين

وأكد ضياء رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المتحدث باسم البيت الأبيض عقد مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل وسُئل فيه أسئلة كثيرة وكانت إجاباته صادمة للغاية، حيث قال إنه يعترض على وصف ما يحدث في فلسطين بأنه إبادة.

وتابع: "قال إن حماس هي التي تسعى إلى الإبادة، كما تجنب الحديث عن أي رقم من أرقام الشهداء الفلسطينيين والإدلاء بأي تصريح يدين إسرائيل، وعندما سُئل عما إذا كان يوجه نقدًا لإسرائيل، قال إن الإدارة الأمريكية ليس لديها هذا الاتجاه حتى الآن، ولإسرائيل حق الدفاع عن نفسها".

واستطرد: "التاريخ يقول إن السياسة الأمريكية لم تنجح ولم تنتصر بعد الحرب العالمية الثانية في أي حرب، مثل الحرب الكورية التي هُزمت فيها، وجرى تقسيم كوريا إلى كوريا شمالية وكوريا جنوبية، ثم هُزمت في فيتنام، وشنت الحرب على العراق من أجل إقامة ما كانت تعتقد أنه ديمقراطية، لكنها اضطرت وحلفاؤها إلى الخروج من العراق وتركوه نهبًا لإيران".

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اكسترا نيوز ريهام السهلي

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