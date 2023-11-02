ضياء رشوان: الاحتلال قصف الطريق المؤدى لمعبر رفح الفلسطينى 4 مرات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن معبر رفح ما هو إلا منفذ حدودي، له بوابة من ناحية مصر، والناحية الأخري بوابة فلسطين.

وأشار "رشوان" خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، إلى أن التعنت الإسرائيلي وراء تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل قصفت الطريق المؤدي لمعبر رفح الفلسطيني 4 مرات، مما تسبب في تعطل دخول المساعدات.

ونوه "رشوان" إلى أن 300 شاحنة أو أكثر دخلت من معبر رفح، مؤكدًا أن تلك المساعدات، ما هي إلا قطرة في محيط احتياجات الشعب الفلسطيني المحاصر.