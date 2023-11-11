خبير علاقات دولية لـ"إكسترا نيوز": كلمة مصر بالقمة عبرت عن الضمير العربى والإسلامى

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن مصر منذ بداية الحرب على غزة رسمت خريطة طريق لمنع ووقف المخططات الإسرائيلية التي أعلنت.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كلمة مصر في القمة العربية التي أقيمت اليوم بالرياض، عبرت عن الضمير العربي والإسلامي وكل الأحرار في العالم.

أشار سمير، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كانت واضحة، حيث أكد رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى وقف العدوان على غزة.

ونوّه، أن البيان الصادر من القمة العربية والإسلامية، تضمن 31 بندًا، حيث نص على الرسائل التي أعلنتها مصر منذ السابع من أكتوبر.