السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مدينة السيارات الجديدة (إنفوجراف)

مدينة السيارات الجديدة
مدينة السيارات الجديدة

تقوم الدولة بتنفيذ مدينة السيارات الجديدة وفق تويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط.

في هذه التقرير ترصد “الدستور” بالانفوجراف كل ما تريد معرفته عن مدينة السيارات الجديدة.

-  مدينة السيارات الجديدة تقع على مساحة 57 فدانا بطريق " العين السخنة - القطامية " بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.
- مدينة السيارات الجديدة تم تصميم 10 بوابات للدخول وتحصيل الرسوم.

- مدينة السيارات تسع 4 الف سيارة و6 ساحات انتظار على مساحة 12.5 فدان

- مدينة السيارات تحتوي علي شبكة طرق داخلية مجهزة على أعلى مستوى.

- مدينة السيارات تضم 14 مكتب مرور و5 مكاتب نيابة عامة و9 مكاتب شهر عقارى و7 بنوك.

- مدينة السيارات تضم 8 ورش لصيانة السيارات والكشف عليها لجميع الطرازات.

- مدينة السيارات يتوافر بها كافة الخدمات كالمسجد الذى يسع 250 مصليا والمطاعم والكافتيريات ودورات المياه.

- مدينة السيارات تضم مظلات السيارات والأفراد وساحات انتظار السيارات، ومعارض للسيارات.

- مدينة السيارات تتوافر بها كافة الخدمات الأمنية كنقطة الشرطة، وإطفاء والإسعاف.

 

 

مدينة السيارات الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بالإنفوجراف العين السخنة

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