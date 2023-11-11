السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر "صوت غزة من القاهرة" يكرم عددًا من المُسعفين وممثلى التحالف لدورهم فى مساعدات غزة

مؤتمر صوت غزة من
مؤتمر صوت غزة من القاهرة

كرّم مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب حزب مستقبل وطن، والنائب محمود بدر، عضو تنسيقية الشباب، والشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عددًا ممن قدموا دورًا كبيرا في دخول وإعداد المساعدات من معبر رفح.

وهم:
لؤي أحمد ممثل التحالف الوطني.
محمد حسنى أحد المسعفين.
سيد رضا السيد عبدالقادر أحد المسعفين.
بدر هشام عبدالباقي أحد سائقي الشاحنات.
أحمد فتحى الديدامونى سائق.
محمود عطا السيد الحسيني سائق.
ومن أبطال الخدمات الطبية والإسعاف علي عبدالحليم محمد علي.

صوت غزة من القاهرة

جاء ذلك خلال مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية المنعقد تحت عنوان   "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن، مستقبل وطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل العائلات المصرية صوت غزه من القاهرة نيفين القباج المستشار محمود فوزي عبد الفتاح السيسي

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