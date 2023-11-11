السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل (إنفوجراف)

وزيرة الحقوق الاجتماعية
وزيرة الحقوق الاجتماعية الاسبانية إيوني بيلارا

اتهمت وزيرة الحقوق  الاجتماعية الاسبانية إيوني بيلارا، التي تشغل منصب وزير الحقوق الاجتماعية في إسبانيا وزعيم حزب بوديموس، الشريك الأصغر في الائتلاف الذي يقوده الاشتراكيون، على الحكومة الإسبانية أن تقدم نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

 

  • طالبت إيون بيلارا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارستها الإبادة الجماعية للفلسطنيين.
  • دعت العالم الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الجرائم بحق الفلسطينيين.
  • أدانت تعمد إسرائيل ترك مئات آلاف من دون كهرباء ولا طعام ولا ماء.
  • أدانت الاستمرار في تنفيذ عمليات قصف للمدنيين.
  • وصفت ممارسات إسرائيل بالعقاب الجماعي.
  • حذرت من انتهاك القانون الدولي الإنساني على نحو سافر.

وبعد حضورها مظاهرة في مدريد لدعم الشعب الفلسطيني في اليوم التالي، غردت قائلة: "لقد ملأت الكرامة شوارع مدريد اليوم للحث على إنهاء الإبادة الجماعية التي تخطط لها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرية لفلسطين".

وقد رددت آراء بيلارا زميلتها في حزب بوديموس إيرين مونتيرو، التي تتولى منصب وزيرة المساواة بالوكالة، وألبرتو جارزون، القائم بأعمال وزير شؤون المستهلك في إسبانيا.

الحقوق الاجتماعية اسبانيا حزب بوديموس الشريك الاصغر بيلارا

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