السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البنك الزراعي المصري يكشف تفاصيل مبادرة "إيد بأيد"

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبادرة "إيد بأيد" التابعة لحزب مستقبل الوطن، والتي أطلقها البنك الزراعي المصري، جاءت خصيصا لدعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية.
 

وأكد فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم عقد مؤتمر شمول مالي في محافظة الدقهلية، والذي أثنى على دور البنك الزراعي في خدمة المواطنين، كما أقيم حفل زواج لاكثر من 100 شاب وفتاة على مستوى محاظفة الدقهلية.

 

 وأوضح، أن المبادرة قدمت للمتزوجين ثلاجة وبوتاجاز وغسالة  كمساهمة من البنك الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن البنك لديه قرب 1150 فرعا على مستوى محافظات الجمهورية.

البنك الزراعي المصري إيد بأيد مستقبل الوطن عزة مصطفى صالة التحرير صدى البلد الدقهلية زواج

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