السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تكشف أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية بالسعودية

القمة العربية والإسلامية
القمة العربية والإسلامية

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية والتي أقيمت في السعودية بحضور 57 دولة بسبب الاحداث في غزة.

أهم بنود البيان الختامي 

  • نصت القمة العربية الإسلامية على ضرورة إطلاق سراح كل الأسرى والمدنيين.
  • التأكيد على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري ومستدام وكاف.
  • مطالبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل.
  • إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.
  • رفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة بأنها دفاعًا عن النفس أوتبريرها تحت أي ذريعة.
  • الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولة تهجير قسري للفلسطينين أو ترحيل الشعب الفلسطيني.
  • مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لسلطات الاحتلال.
  • مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تديمر إسرائيل الهجمي للمستشفيات في قطاع غزة
  • يجب وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط ورفض تهيجر االفلسطينيين، وتسهيل دخول المساعدات لغزة.
  • إدانة تهجير مليون ونصف من شمال غزة لجنوبها ويعدها جريمة حرب.
  • يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال.
القاهرة الإخبارية بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية السعودية غزة

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