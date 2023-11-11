القاهرة الإخبارية تكشف أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية بالسعودية

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية والتي أقيمت في السعودية بحضور 57 دولة بسبب الاحداث في غزة.

أهم بنود البيان الختامي