السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس تاجري عملة صعبة 15 يوما

حبس تاجري عملة
حبس تاجري عملة

بحث شخصين عن طريق الثراء السريع، ولجئا سويًا إلى الإتجار في النقد الأجنبي الغير مشروع وبيعها في السوق السوداء، حتى سقطا في قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة، وأحيلا للنيابة العامة التي اتخذت الإجراءات القانونية ضدهما، وصدور قرار من قاضي المعارضات بتجديد حبسهما 15 يوما.

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ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمنوفية

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في القبض على شخصين متهمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وتبين من الفحص أن أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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