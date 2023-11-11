نتيجة مهرجان الكرازة 2023.. أسقفية الشباب تعلنها دون احتفال تضامنا مع غزة

أعلنت أسقفية الشباب النتيجة مهرجان الكرازة لعام 2023، وقررت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، أن يكون إعلان أسماء الفائزين فى مسابقات عام 2023 بدون احتفال، تضامنًا مع اخوتنا فى فلسطين، وما يحدث لهم الآن فى غزة.

وسوف تعلن أسماء الفائزين (التى ينتظرها جميع المشاركين حول العالم) من خلال: موقع مهرجان الكرازة المرقسية، وموقع أسقفية الشباب. وأيضًا على منصات السوشيال ميديا من خلال: صفحات الفيس بوك - وقناة اليوتيوب وغيرها.

النتيجة تعلن في موعدها

وأعلنت الأسقفية النتيجة فى موعدها الذي كان قد قررته وذلك امس الجمعة 10 نوفمبر 2023 الساعة 6م وقالت الاسقفية في بيان لها حمل توقيع الانبا موسى اسقف الشباب: نصلى من أجل السلام فى كل العالم، الرب يعطى سلاما وهدوءا، ويوقف نزيف الحروب، وما تتركه من آثار مدمرة.. الرب يحفظ الجميع بقوته الإلهية"

كما عقدت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، اجتماعًا بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب والمقرر العام للمهرجان، وعدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والخدام.

تم خلال الاجتماع اختيار موضوع وشعار المهرجان للعام المقبل 2024، حيث جاء الشعار الجديد مأخوذًا من الآية الأولى من مزمور 27 "اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي"، ومن المنتظر أن تعقد اللجان التحضيرية للمهرجان اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة لتحضير موضوعات ومسابقات النسخة الجديدة من المهرجان لعام 2024.

وانطلق المهرجان الكرازة لأول مرة عام 2004 في عهد البابا شنودة الثالث تحت شعار "أنتم نور العالم"، ليهدف لبناء الشخصية من خلال التركيز على عده اتجاهات التوجه الروحي، التوجه الكتابي، التوجه الآبائي، التوجه الطقسي والكنسي، التوجه العقيدي، التوجه التاريخي، والتوجه الإنساني: القيم والعلاقات الإنسانية، التوجه العصري: القضايا المعاصرة، التوجه التراثي: بين الأصالة والمعاصرة، التوجه القومي، بحسب إدارة مهرجان الكرازة.

نتيجة مهرجان الكرازة 2023

نتيجة مهرجان الكرازة 2023

نتيجة مهرجان الكرازة 2023

نتيجة مهرجان الكرازة 2023

نتيجة مهرجان الكرازة 2023