كيف نجح الرئيس السيسي في تحويل "اقتصادية قناة السويس" لأهم مركز لإنتاج الطاقة الخضراء؟

باستثمارات بـ 15 مليار دولار

نجحت الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية لـمصر وإتاحة حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إعادة جزء من ثمن الاراض وهذا أدى إلى فتح شهية الشركات العالمية وعلى رأسها الصين وتأتي هذه الخطوات الناجحة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجذب الاستثمار الاجنبي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية حل جميع مشاكل المستثمرين في مصر وتذليل العقبات وفتح آفاق رحبة للاستثمار الأجنبي والعربي وجذب القطاع الخاص للدخول في شراكات ناجحة مع الدولة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مباشرة لهذا الغرض برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتي قامت بمنح مزيد من حوافز الاستثمار للجادين، وإتاحة الرخص الذهبية لمجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة.

وفي هذا التقرير يرصد " الدستور" كيف نجح السيسي في تحويل اقتصادية قناة السويس لأهم مركز لإنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت اجمالي الاستثمارات المرشحة إقامتها في المشروعات الخضراء بالمنطقة نحو 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية أصبحت نافذة جيدة للاستثمارات الصينية في مصر في عدة مجالات تشمل الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحا أن حجم الاستثمارات المتوقعة جذبها تتجاوز 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

مشروعات انتاج الوقود الاخضر باستثمارات 14.75 مليار دولار

أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن يجري مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار على مساحة 500 ألف متر مربع بالتعاون مع مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر.

وأشار جمال الدين إلى أن هذه المشروعات يجري تنفيذها وفق خطة الدولة للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتنفيذ التوصيات التي تم الاعلان عنها ضمن قمة المناخ مشيرا الي انه يجري تنفيذ مشروع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم بالتعاون مع شركة United Energy بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار.

وتابع أن المشروع يستهدف إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم،وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.

18 مليون دولار مصنع الكابلات الضوئية

وأشار رئيس المنطقة إلى أنه تم الاتفاق مع شركة هينجتونج الصينية لإقامة توسعات جديدة باستثمارات 18 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع لإنتاج الكابلات الضوئية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلومتر أساسي موضحا ان هذه التوسعات الجديدة الغرض منها الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية وتصنيع ODN وهندسة الاتصالات البصرية، وOPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية.

3 اتفاقيات جديدة باستثمارات 755 مليون دولار

توسعات توسعات جديدة لشركة الصين أفريقيا التي تستثمر علي مساحة تصل تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتي تبلغ 7،3 كم2 وتخطت إجمالي الاستثمارات بها حاجز الـ2 مليار دولار.

وأضاف رئيس المنطقة، أنه تم الاتفاق ايضا علي إنشاء مصنع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر، بالتعاون مع اتفاقية مع شركتي الصين أفريقيا و Xinxing لصناعات مواسير الزهر حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل.

وأوضح أن المشروع يستهدف التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات.

مصنع إنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يوميا

وتابع رئيس المنطقة تم الاتفاق علي إقامة مصنع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يوميًا، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يوميًا، بالتعاون مع شركتي الصين أفريقيا وشركة China Glass، ويقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل.

وأشار إلى أن المستهدف من المشروع تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، متوقعا أن يتم إنتاج 243،200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235،000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق علي مشروع ثالث بغرض إنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر، بالتعاون مع شركتي الصين أفريقيا و Shandong Tianyi، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحي من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام.

وأوضح أن المستهدف أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمجمع إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعي (تيدا – مصر) على مساحة قدرها حوالي 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل.