رئيس جزر القمر: حق الدفاع عن النفس لا يسمح لإسرائيل بقتل المدنيين والأطفال

أكد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف غزالي، اليوم السبت، خلال كلمته بـالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، أن حق الدفاع عن النفس لا يسمح لإسرائيل بقتل المدنيين والأطفال وقصف المستشفيات، مشيرًا إلى خشيته من عدم قدرة المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل احترام القوانين الدولية.

وأكد، أن ٧٥ عامًا من الصراع كثيرة جدًا، وحل الدولتين أصبح شيئًا لا بد من حدوثه.

