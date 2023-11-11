حبس متهم بحيازة 9 كيلو "استروكس" فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت 9 كيلو بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 9 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كيلو جرام- وكمية من مخدري "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية- 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات، بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.