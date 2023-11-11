الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار ميناس ورفاقه الشهداء

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار ميناس ورفاقه الشهداء وهو قديس مِن الاسكَندَرِّيَة. إستُشهِدَ بَعدَ عَذابات قاسية إحتَمَلَها حُباً بالمسيح سنة301.

كما تحيي الكنيسة أيضا ذكرى مار مرتينوس المعترف، الذي دافَعَ عَن الايمان ضِدَّ الأَرْيوسيين في مَدينَة ميلانو في ايطالية بَعدَ المَجْمَع النيقاوي. كَانَ جُندِياً إمَتازَ بِمَحَبَتِه حَتى كانَ يَقْسُمُ رِداءَه بَينَه وبَين الفَقير. أسَّسَ أَوَّل الأدْيار في فَرَنْسا في ليغوجه وأَصبَح أُسقُف مَدينة تور سنة 371. إنتَقَلَ الى الحَياة الدائِمَة في السِنين الأخيرَة مِن القَرن الرابع

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لقد وُضِعَت الشريعة بادئ ذي بدءٍ للعبيد بهدف تهذيب النفس من خلال الأمور الخارجيّة والجسديّة، لحمل هذه النفس على طاعة الوصايا، بحيث يتعلّم الإنسان كيفيّة إطاعة الله. لكنّ كلمة الله حرّر هذه النفس؛ وعلّمها أيضًا أن تقوم بتطهير الجسد بحريّة وبإرادة طوعيّة. ومنذ ذلك الوقت، كان لا بدّ من كسر قيود العبوديّة التي استطاع الإنسان من خلالها أن يتعلّم وأن يتبع الله متحرِّرًا من القيود. لكن مع تزامن انتشار مفاهيم الحريّة، كان لا بدّ من تعزيز الخضوع إلى الملك، حتّى لا يعود أي إنسان إلى الحالة السابقة ويظهر غير جديرٍ بمُخلِّصه...

لذا، لم تكن وصيّة الربّ عدم الزنى، بل عدم اشتهاء مقتنى الغير؛ لم تكن أيضًا عدم القتل، بل عدم الشعور بالغضب؛ لم تكن دفع الجزية، بل توزيع الأموال كلّها على الفقراء. لم تكن محبّة القريب فقط، بل أيضًا محبّة العدو؛ كما لم تكن أن نصنع "الخَيرَ فنَغتَني بالأعمالِ الصالِحة، ونُعطي بِسَخاء" بل أيضًا أن نعطي ممتلكاتنا بكلّ طيبة خاطر إلى مَن يأخذها منّا.

إنّ الربّ، أي كلمة الله، قد أخضع البشر في البدء إلى عبوديّة الله، ثمّ عاد وحرّر كلّ مَن خضع له. وكما قال هو نفسه لتلاميذه: "لا أَدعوكم خَدَمًا بعدَ اليوم لأنّ الخادِمَ لا يَعلَمُ ما يَعمَلُ سَيِّدُه. فَقَد دَعَوتُكم أحِبّائي لأنّي أطلَعتُكم على كُلِّ ما سَمِعتُه من أَبي" من خلال جعل التلاميذ أحبّاء لله، أظهر بكلّ وضوح أنّه الكلمة، كلمة الله. لقد أصبح إبراهيم "خليل الله"، لأنّه استمع إلى ندائه بعفويّة وبدون أيّة قيود، نتيجة إيمانه العظيم.