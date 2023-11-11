السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبومازن: لا أصدق أن ما يجرى فى غزة يحصل على مرأى ومسمع العالم من دون تدخل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، إن الضفة الغربية والقدس تتعرضان لجرائم قتل واعتداءات على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، ولا أصدق أن ما يجري في غزة يحصل على مرأى ومسمع العالم من دون وقف فوري للحرب الوحشية. 

وأضاف أبومازن، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض: إن سلطات الاحتلال ومن يحميها تتحمل مسئولية ما يحدث من دمار في قطاع غزة، حيث نحن جميعا أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته لإرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا. 

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية كاملة عن غياب الحل السياسي، ونطالبها بتحمل مسئوليتها وإيقاف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وسنلاحق المحتلين في المحافل الدولية وسنحاسبهم في المحاكم الدولية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشارك فى القمة العربية الإسلامية

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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