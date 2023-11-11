نائب محافظ الإسماعيلية يشهد رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة اليونانية

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، وبحضور نيكولاوس بابا جيورجيو، سفير دولة اليونان، الاحتفال الذي أقامته كنيسة مار مينا للروم الأرثوذكس؛ وذلك بمناسبة عيد الكنيسة ورسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة بالإسماعيلية.

حرص الأجهزة على توفير الأجواء الآمنة لأداء جميع الطقوس والشعائر الدينية

وأكد نائب المحافظ حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الأجواء الآمنة لأداء جميع الطقوس والشعائر الدينية، سواء بالمساجد أو الكنائس بمختلف طوائفها، مؤكدًا على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط التي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تفاصيل مراسيم الحفل

وبدأت مراسم الحفل بإقامة مجموعة من الترانيم والصلوات، تلاها مراسم تنصيب الأب ناركيسوس، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، للأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة مار مينا للروم الأرثوذكس (اليوناني) بالإسماعيلية، وذلك بمشاركة عدد من المطارنة والقساوسة لطائفة الروم الأرثوذكس وأيضًا بعض الجالية اليونانية المقيمة في مصر.

ودعا نائب المحافظ ضيوف المحافظة من الجالية اليونانية للاستمتاع بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

جاهزية المستشفيات

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم كل الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مشيرًا إلى متابعته استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.