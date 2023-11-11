لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقل سيدة مريضة للمستشفى

فى لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة، وغير قادرة على الحركة، ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يُفيد باستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى" للمستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

هذا وقد تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.