السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقل سيدة مريضة للمستشفى

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية تنقل سيدة مريضة للمستشفى

فى لفتة إنسانية، استجابت  الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة، وغير قادرة على الحركة، ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يُفيد باستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى" للمستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

هذا وقد تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

لفتة إنسانية الحماية المدنية بالقاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سيدة مريضه غير قادرة على الحركة الموسكي

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