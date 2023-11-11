السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قواعد نيلسون مانديلا".. دورة تدريبية لطلبة الشرطة في كيفية معاملة السجناء

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استضافت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية فى مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»، خلال الفترة من «7-9 /11/2023م»، لطلبة كلية الشرطة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة «UNODC»، على يد نخبة من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

وتضـمن برنامج تلك الدورة، العديد من المحاور يأتى من بينها «الإطار القانونى الدولى لحقوق الإنسان وحقوق النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع».

ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري، فى مختلف المجالات الأمنية.

أكاديمية الشرطة كلية الشرطة قواعد نيلسون مانديلا قواعد الأمم المتحدة UNODC مكتب الأمم المتحدة

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