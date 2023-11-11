إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى: نطالب المجتمع الدولى بوقف عدوان الاحتلال على المستشفيات

طالب أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتوقف لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات في غزة، أيضًا بالضغط من أجل السماح بإدخال المواد الطبية والوقود للمستشفيات.

وأضاف جبريل، عبر مداخلة هاتفية على "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدفون الأطقم الطبية بإطلاق النار عليهم.

جيش الاحتلال يستهدف جميع المستشفيات دون استثناء

وأوضح أن معظم المستشفيات في قطاع غزة توقف فيه إجراء العمليات الجراحية، منوهًا بأن جيش الاحتلال يستهدف جميع المستشفيات دون استثناء، وهناك مستشفيات وسيارات إسعاف خرجت عن الخدمة بشكل كامل.

وتابع: "إذا لم يتم وقف العدوان على المستشفيات سوف تتوقف بشكل كامل، مما يؤدي لارتفاع حصيلة الشهداء من المصابين والمرضى".

ونوه مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاحتلال يستهدف المستشفيات في قطاع غزة بادعاءات واهية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 200 طبيب ومسعف منذ بدء العدوان على غزة.