السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة ألمانية: الحكومة لا تبذل ما يكفى من الجهود لمكافحة الإسلام السياسى

الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية

كشفت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، عن أن الحكومة الألمانية لا تبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة الإسلام السياسي

وطالب الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، كارستن لينمان، المؤسسات الإسلامية في بلاده بإعلان تبنيها حق إسرائيل في الوجود.

وأشار "لينمان" إلى أن الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا يريدون العيش في سلام وحرية، لكن الإسلام السياسي يريد تدمير الديمقراطية الليبرالية وتحويلها إلى خلافة.

على المؤسسات الإسلامية الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود

وقال لينمان: نحن بحاجة إلى إعلان من جميع المؤسسات الإسلامية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ورفض معاداة السامية، إذا لم يصدر هذا الإعلان فلن يكون لديها إذن حق في مواصلة عملها في ألمانيا.

وتابع: إذا كافحنا الإسلام السياسي بشكل حاسم، سيكون ذلك بمثابة تحرير للمسلمين الليبراليين والعلمانيين في ألمانيا، مضيفا أن النقطة المهمة هنا هي توضيح أن "من يشاركنا قيمنا فإنه جزء من مجتمعنا، بغض النظر عن عقيدته، ولكن من يحاربها فقد اختار البلد الخطأ.

وذكر "لينمان" أن الحكومة الألمانية لا تبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة الإسلام السياسي، وقال: المركز الإسلامي في هامبورج، وهو الذراع الطولي لنظام الملالي في إيران، لم يُغلَق بعد، هذه إشارة خاطئة تماما.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في هامبورج "الاستخبارات الداخلية" يصنف المركز الإسلامي على أنه متطرف، وتعتبر السلطات الألمانية المركز بمثابة مكتب شئون خارجية للنظام الإيراني، الذي هنّأ حماس على هجومها على إسرائيل.

txt

الرئيس السيسى ومستشار ألمانيا يبحثان التطورات فى غزة وجهود مصر لإيصال المساعدات

الحكومة الألمانية الاسلام السياسي إسرائيل المؤسسات الإسلامية كارستن لينمان

مواد متعلقة

ألمانيا والفلبين يشكران مصر بعد إجلاء مواطنيهما من قطاع غزة

مشاورات بين الحكومة الألمانية والولايات بشأن الهجرة وتكاليف اللاجئين

عمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

حظر أنشطة "حماس" و"صامدون للدفاع عن الأسرى" فى ألمانيا

ارتفاع أرباح لوفتهانزا خلال الربع الثالث من 2023

استقرار إنتاج النفط لدول "أوبك" مع مخاوف من اضطراب الإمدادات

جماعة الحوثى تنشر مشاهد إطلاق صواريخ وطائرات درونز على مواقع فى إسرائيل

ألمانيا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات السكنية فى غزة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة

"قمة الرياض".. مسعى لتوحيد الجهود العربية والإسلامية بشأن غزة

"الأرصاد": أمطار رعدية على القاهرة الكبرى اليوم وغدًا

بعد وفاة الفنان شريف شاكر به.. أنواع السرطان الأكثر شيوعًا في العالم

"حماس" لقادة الأمة العربية والإسلامية: أوقفوا العدوان على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة، محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس