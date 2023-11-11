سى إن إن: الفلسطينيون فى الضفة الغربية يواجهون قيودًا متزايدة

قالت الشبكة الأمريكية "سي إن إن": إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون قيودًا متزايدة وعنف المستوطنين مع تصاعد الحرب في غزة، موضحة أن تزايد العنف في الضفة الغربية يجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم.

التصعيد فى غزة

وقال جوزيف حنظل، فلسطيني مقيم في الضفة الغربية، لـ"سي إن إن"، إنه لكي يصل إلى عمله بحلول الساعة التاسعة صباحًا، يستيقظ في الساعة الرابعة والنصف صباحًا، على الرغم من أن مكان عمله، وهو كنيسة فرنسيسكانية في البلدة القديمة في القدس، لا يبعد سوى أميال قليلة عن منزله في بيت لحم.

وأكد: يجب أن تستغرق الرحلة 25 دقيقة بالسيارة، لكن هذه هي الضفة الغربية المحتلة لا يوجد شيء بسيط هنا على الإطلاق، وتابع: "نحن ننتظر الحافلة ونرى ما إذا كانت ستأتي. إذا لم تأتِ، فسيتم إغلاق نقطة التفتيش".

وبعد أن شنت حماس هجومها الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واختطاف حوالي 240 آخرين، عززت إسرائيل إجراءاتها الأمنية وبدأت في فرض قيود شديدة على حرية حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وطلبت شبكة "سي إن إن" من منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي (COGAT) التعليق على القيود المتزايدة، لكنها لم تتلق أي رد.

سيطرة إسرائيلية على الضفة

وقالت "سي إن إن": تسيطر إسرائيل على جميع نقاط الدخول والخروج إلى الضفة الغربية من خلال حواجز الطرق ونقاط التفتيش التي يحرسها الجنود وأفراد الشرطة المسلحون، وكان لدى قوات الأمن دائمًا القدرة على إغلاق نقاط التفتيش هذه دون سابق إنذار، ولكن منذ 7 أكتوبر أصبحت عمليات الإغلاق أكثر تكرارًا واستمرت لفترة أطول، كما يقول السكان ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان.

وقال محمد جميل، مدرس اللغة العربية من قرية قريبة من الخليل: "إن الأوضاع صعبة، والمرور أيضا، وأن تقول لشخص ما سألتقي بك غدًا، لأنك لا تعرف ما الذي سيحدث"، وقال جميل لشبكة CNN إن ابنه إبراهيم غاب عن المدرسة لمدة يومين في الأسبوعين الماضيين بسبب إغلاق نقطة تفتيش الأنفاق بالقرب من بيت لحم.