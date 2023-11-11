غدا.. جولة لوزير العمل في محافظة أسيوط المواقع العمل ولقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال

يبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح غد الأحد، جولة ميدانية في محافظة أسيوط، لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد، وقيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيين.

مديرية العمل بأسيوط

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة اليوم السبت، قال علي سيد مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط، إن جدول أعمال زيارة الوزير سوف يتضمن جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال، والعمالة غير المنتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج، وافتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"، تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية، وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وجاء في البيان الصحفي، أن جولة الوزير حسن شحاتة سوف تتضمن أيضا إفتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وينعقد الملتقى، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءًا، لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

كما يتفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما يفتتح الوزير، مكتب تشغيل أسيوط، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات الرقمنة، وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل، والتشغيل في كافة المحافظات.

وفي ختام الجولة، يلتقي الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.