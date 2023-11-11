السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": ضبط 63 منشأة بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى حملات تفتيشية على 362  منشأة، تبين أن 63  منها بدون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.


وتمكنت الحملات من تحرير عدد 179 محضرًا وسحب 84 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و 131 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
إدارة مراقبة الأغذية خالد عبد الغفار وزير الصحة أيمن مختار محافظ الدقهلية

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