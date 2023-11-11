"صحة الدقهلية": ضبط 63 منشأة بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى حملات تفتيشية على 362 منشأة، تبين أن 63 منها بدون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



وتمكنت الحملات من تحرير عدد 179 محضرًا وسحب 84 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و 131 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

جانب من الحمله