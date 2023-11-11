السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أطباء أكدوا وجود مئات الجثامين بمحيط مجمع الشفاء الطبي

منى عوكل
منى عوكل

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استهدافات مختلفة شرق ووسط خان يونس، بالإضافة لاستهداف منطقة النصيرات وسط مدينة غزة، وتنفيذ أحزمة نارية في الشمال محيط المستشفى الإندونيسي، ومستشفيات الشفاء والرنتيسي والنصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف يتم عشوائيًا، مشيرة إلى أن الأطباء في مستشفى الشفاء قالوا إن هناك المئات من الجثامين داخل مستشفى الشفاء وفي محيطها، لكن لم تتمكن سيارات الإسعاف الوصول إلها بسبب شدة القصف الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زيادة الضغط على المستشفيات في غزة.

كان نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، قال في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاتصالات  انقطعت تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية المستشفى الأندونيسي النصر مستشفيات الشفاء والرنتيسي والنصر غزة

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